Nous recherchons pour notre client dans l'industrie sur Colmar, un Gestionnaire RH (H/F).



Vous avez pour missions :



- La coordination de projets RH France ou internationaux (Mise en place d’outil de gestion du temps, processus de gestion des intérimaires, digitalisation des dossiers du personnel, mise en place de la signature électronique pour les documents RH, etc.) ;

- L’harmonisation et la bonne application des process en termes d’administration du personnel (contrats de travail, dossiers du personnel, etc.), gestion de la formation et gestion de l’intérim ;

- Le suivi de dossiers prud’homaux et des provisions correspondantes ;

- L’accompagnement administratif et réglementaire des salariés étrangers ;

- L’établissement de reporting sur les effectifs, les mouvements, l’établissement de rapports légaux et la constitution de dossiers pour des audits internes et externes ;

- La communication RH : publication de la Bourse d’emplois et messages organisationnels, administration des pages RH de l’Intranet et envoi de courriers RH aux salariés ;

- Le dépôt des accords d’entreprise et d’établissements au niveau de la France et le suivi des IRP.



Remplacement de congé maternité du 01/08/21 au 11/03/22.

Temps plein du lundi au vendredi.

Rémunération 30-32K€.