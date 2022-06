Nous recherchons pour notre client entreprise industrielle du secteur de Colmar, un Gestionnaire RH (H/F). Vous avez pour missions : - La gestion administrative des salariés, de l'entrée à la sortie, - Le traitement des demandes des salariés (mutuelle, prévoyance, acompte, attestation etc...), - La gestion de l'intérim (validation et transmission des besoins, sélection des CV, gestion administrative des nouveaux entrants, saisie des heures...), - Le suivi des formations (saisie et mise en œuvre, sourcing et négociation, gestion des relations avec les OPCO...), - La saisie et la transmission des tableaux de bord et statistiques RH. CDI, à pourvoir dès que possible. Temps plein, rémunération à négocier selon profil.

Profil recherché

De formation supérieure en RH, vous possédez une expérience significative en gestion des Ressources Humaines et de l'intérim.



Vous possédez de bonnes connaissances des process RH et des outils SIRH (SAP et Pixid), de la législation du travail temporaire et de l'administration des formations.



A l'aise avec l'outil informatique, des connaissances en anglais seraient un plus.



Autonome, rigoureux et réactif, vous savez faire preuve de confidentialité et possédez de bonnes capacités d'écoute et de communication.

