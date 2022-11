Nous recherchons pour notre client, basé à Mulhouse, un GESTIONNAIRE DES APPLICATIFS INFORMATIQUE.

Rattaché(é) au Responsable informatique, vous aurez en charge d’assurer le fonctionnement de l’ensemble du parc applicatif du Système d’Information de l’entreprise, tout en optimisant sa performance générale. Vos missions seront :

➢ Contribuer à l'élaboration, l’évolution et l’amélioration de l’ensemble des modules de l'ERP,

➢ Garantir le support de niveau 2 sur les applications métier (ERP, CRM, …) et contribuer à leur fonctionnement,

➢ Piloter les projets sur les applications et s'assurer de la maitrise des coûts,

➢ Echafauder le plan de développement applicatif (Fonctionnement, performance, sécurité, …),

➢ Etudier les processus métiers pour les retranscrire dans l’utilisation du SI,

➢ Organiser et gérer la documentation technique (cahier des charges, guide de procédures...),

➢ Assurer un rôle référent dans la formation des personnes sur les différentes applications métier.



Poste à pourvoir en CDI dès que possible.

Rémunération à convenir selon profil + titres restaurants + prime de transport + diverses primes.