Gigi Hadid et Zayn Malik : c’est fini

Gigi Hadid et Zayn Malik, en couple depuis deux ans ont pris la décision de se séparer. Une rupture que l’ex-membre du groupe One Direction a annoncée sur son compte Twitter dans la soirée du mardi 13 mars. “Gigi et moi avons eu une relation puissante, passionnante et amusante et j’ai énormément de respect et d’adoration envers Gigi, comme femme et amie. Elle a une âme si incroyable. Je souhaite que tous nos fans respectent cette décision difficile et notre vie privée durant cette période.”Quelques minutes plus tard, Gigi Hadid a à son tour commenté leur séparation. “Les annonces de rupture semblent toujours impersonnelles car il n’y a pas vraiment de moyen d’expliquer par les mots ce que deux personnes ont éprouvé l’un pour l’autre durant plusieurs années… Je serai toujours reconnaissante pour l’amour, le temps et les moments que Z et moi avons partagés. Je ne veux rien d’autre que le meilleur pour lui et je continuerai à le soutenir comme un ami pour lequel j’ai un immense respect et un amour infini.”