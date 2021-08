Chez O2, être gouvernant c'est :- Optimiser le confort de vie des particuliers : ménage, repassage, entretien du domicile, entretien du linge, préparation des repas.Nous vous proposons un planning, de 10 heures par semaine, du lundi au vendredi à COLMAR.Notre priorité est votre satisfaction, pour cela, O2 s'engage à vous proposer :- un emploi proche de chez vous- un planning adapté à vos disponibilités- des formations tout au long de votre carrière afin d'exercer des missions variées- des perspectives d'évolution professionnelle- des avantages sociaux : téléphone, frais de transport (pass navigo), intéressement, participationNous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile des clients.Selon les dernières mesures sanitaires, les candidats souhaitant rejoindre nos équipes doivent être en mesure de justifier, lors de leur embauche, d'un parcours vaccinal complet au plus tard le 15/09/2021.- DÉCOUVREZ LES FICHES TECHNIQUES DES GESTES BARRIÈRES : http://services.o2.fr/gestes-barrieres/- Faire preuve d'initiatives- Être polyvalent et autonome- Vous devez pouvoir vous déplacer aux domiciles des clients s'ils ne sont pas desservis par les transports en communUne expérience ou un diplôme dans le domaine (obtenu ou en cours d'obtention) sont appréciés.Marque principale du groupe Oui Care et leader français des servicesà la personne, O2 Care Services, leader des services à domicile en France depuis 1996 propose des services de ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux seniors, soutien scolaire.Humaine, dynamique, experte, O2 est une véritable bouffé d'oxygène qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et pour les autres, qui libère des tâches chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) vraiment. O2 a construit son succès sur la qualité de ses prestations et le professionnalisme de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue pour sa dimension d'employeur, en figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs français.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0096148