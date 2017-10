Gregoire Margotton est de nouveau papa

Le journaliste sportif de TF1 a accueilli son quatrième enfant ce jeudi 19 octobre 2017 et c’est une fille. Gregoire Margotton a déjà eu un garçon (16 ans) et une fille (10 ans), nés d’une précédente union. Son dernier bébé aura une soeur de 1 an, qu’il a eue avec sa compagne actuelle.

