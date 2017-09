A 47 ans, l’ex-membre de “No Doubt” pourrait être de nouveau enceinte et attendrait son quatrième enfant. Kingston, 11 ans, Zuma, 9 ans, et Appolo, 3 ans, sont issus de son premier mariage avec Gavin Rossdale. Le magazine Radar Online affirme que la chanteuse aurait eu recours à une fécondation in vitro dans une clinique californienne.