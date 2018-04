Gwen Stefani, signe sa résidence à Las Vegas

Gwen Stefani, la chanteuse de No Doubt donnera une série de concerts au Zappatos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino.

La star a annoncé dans un communiqué que sa résidence Gwen Stefani – I’m Just A Girl commencera le 27 juin prochain.

« Avoir l’opportunité de faire mon propre spectacle à Las Vegas est un honneur incroyable. J’ai grandi à Anaheim en Californie. Je n’ai jamais imaginé qu’un jour je pourrais avoir ma propre résidence à Vegas. J’ai eu la chance de faire de nombreuses tournées dans ma carrière, mais créer un spectacle pour Vegas sera quelque chose de nouveau, j’ai hâte », a-t-elle déclaré. Vingt-cinq dates sont prévues, une grosse partie en juillet et quatre en décembre, dont un pour la soirée du Réveillon. Les billets sont en vente ce vendredi.