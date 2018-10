Selon People, Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk se sont dit “oui” lors d’une grande fête organisée dans la propriété de l’humoriste Jerry Seinfeld. Plusieurs stars étaient conviées à l’événement, comme Robert Downey Jr, Steven Spielberg et sa femme Kate Capshaw, ou bien encore Cameron Diaz et son mari Benji Madden.