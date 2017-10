Harrison Ford oublie le nom de Ryan Gosling en direct et c’est drôle (Vidéo)

Harrison Ford et Ryan Gosling étaient les invités du Graham Norton Show pour parler de la sortie du film Blade Runner 2049, qui arrive ce mercredi 4 octobre dans les salles du Haut-Rhin ! Harrison Ford a oublié le nom de Ryan et a improvisé un petit sketch « Les auteurs ont fini par sortir une bonne histoire, et en la lisant, j’ai découvert le personnage de… euh… Ry… Ryan. Ryan ? », a dit Harrison Ford. Ryan Gosling lui a répondu : « Oui, c’est Ryan ». Par la suite, Harrison Ford a fait semblant d’oublier le nom de Ryan Gosling trois fois au cours de l’interview !