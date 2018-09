Harry Styles est dans la nouvelle campagne publicitaire de Gucci. Il a été photographié par Glen Luchford à la Villa Lante, près de Rome et porte sur les images les pièces de la collection croisière 2019 de Gucci. On voit l’ex des One Direction avec, des bébés agneau et chèvre et des porcelets.

Crédits Photos : BestImage et PurePeople