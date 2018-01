Harry Styles, le futur James Bond ?

Après avoir tourné dans le film de Christopher Nolan, Dunkerque, Harry Style a reçu les éloges de Lee Smith, le monteur du dernier opus de la saga James Bond, Spectre. Lee Smith annonce que Harry Styles pourrait avoir toutes ses chances pour obtenir le rôle de 007.

” Harry est vraiment bon et il peut le faire. Il fait preuve d’un talent exceptionnel et d’un naturel total devant la caméra ” estime l’influent technicien. Ce dernier a par ailleurs ajouté que Harry Styles était ” talentueux” et ” charismatique “.