L'enseigne U est reconnue pour la diversité de ses produits ainsi que pour la proximité, la qualité de service et de satisfaction qu'elle s'attache à apporter à ses clients. Nous recherchons un H TE D'ACCUEIL. Et si vous essayiez de travailler pour une coopérative qui prendra en compte vos valeurs humaines et vous permettra de vous épanouir ? Vous recherchez une équipe à votre écoute avec de forts moments de convivialité et d'entraide ? Devenez le prochain hôte d'accueil de notre magasin U. Fier de vos missions Vous êtes le premier interlocuteur de nos clients en magasin, en charge de les accueillir et de les orienter. Vous gérez les appels téléphoniques, la promotion des services Carte U, U Location, billetterie, et vous assurez la bonne marche des points services (photo, photocopie). Votre attitude positive et la connaissance de nos actions locales et de nos nombreux produits font de vous notre ambassadeur auprès de notre clientèle. Nous vous faisons confiance pour être le garant de la qualité des communications entre l'interne et l'externe. Contrat : CDI Localisation : WITTENHEIM 68 Votre personnalité Vous savez vous montrer à la fois professionnel et sympathique. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et vous aimez interagir avec notre clientèle, afin de pouvoir répondre à leurs demandes. Organisé et à l'écoute, vous ne manquez pas d'idées pour mettre en avant nos services et la qualité de nos produits. Vous êtes à l'aise avec l'informatique et votre sourire communicatif vous permet de fidéliser notre clientèle et d'interagir avec l'ensemble de nos équipes. Vous épanouir à nos côtés Nous sommes pour l'ouverture d'esprit : votre avis sera toujours le bienvenu concernant les améliorations en magasin et la qualité de nos services. Chez U, vos projets ont de l'importance. Nous bénéficions de notre propre organisme de formation afin de vous permettre d'être acteur de vos projets de carrière et de continuer de grandir. Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors parlez-nous de vous ! N'hésitez pas à nous adresser votre candidature dès maintenant. Chez U, tout commence avec vous. CONTRAT : 30 Heures Hebdomadaires.

