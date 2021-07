*** Vous devez être éligible au CUI-CIE Jeunes : avoir moins de 26 ans

*** Fiers de vos missions qui sont :

- Accueillir et informer les clients au moment de leur passage en caisse, avec sourire et courtoisie. Vous effectuez les opérations d'enregistrement et d'encaissement de leurs achats dans le respect des procédures.

- Garantir l'exactitude de votre caisse en fin de journée.

- Assurer la promotion des services Carte U ainsi que ceux du l'ensemble du magasin. Votre présence et votre efficacité font du passage en caisse un moment plaisant pour vos clients.

Grâce à vous, ils repartent avec leurs articles, avec le sourire et avec l'envie de revenir. Vous êtes l'ambassadeur de la marque « U Commerçants autrement ».

*** horaires variables du lundi au samedi entre 08h00 et 20h00 ***

*** Vous devez motiver votre candidature réellement. une candidature non motivée sera refusée ***

*** Le démarrage du poste est prévu pour début/courant septembre 2021 ***

