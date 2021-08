Vous souhaitez travailler dans un écrin de verdure, dans un secteur d'activité singulier, et participer à la vie du Club en intervenant dans plusieurs domaines : loisirs, sportif, touristique, vente. Le Golf Club du Château de Hombourg vous attend ! Missions : - Accueil et renseignements des clients (nouveaux clients, membres, groupes...), - Gestion des appels téléphoniques, - Gestion et coordination du planning des réservations, - Conseil et vente de produits, - Gestion et contrôle de caisse - Secrétariat administratif Compétences requises : - Techniques d'accueil téléphonique, - Allemand bon niveau indispensable, l¿anglais est un plus Pour l'ensemble des missions, l'hôte/hôtesse d'accueil devra mettre en avant son dynamisme, aimer la "relation-client", être autonome et avoir l'esprit d'équipe. Modalités : - Contrat CDD d'Aout à fin Octobre - 28 h/semaine à temps partiel - Travail les weekends et jours fériés Merci de bien vouloir envoyer une lettre de motivation et un CV à l¿attention de Mme Ortschitt Laetitia, responsable d¿accueil, de gestion administrative et sportive.

