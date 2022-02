Barrière recherche un Talent : un Hôte/Hôtesse d'accueil en salle de jeux H/F

Contexte & Lieu de travail, pour briller en entretien

Le Casino Barrière de Blotzheim est un complexe multi loisirs de 160 salariés composé d'un casino, d'une salle de spectacle, de restaurants et bars.

Vous travaillerez sous la responsabilité de notre directeur des Jeux réputé pour sa connaissance pointue des Jeux.

Vos missions si vous l'acceptez

- Accueillir les clients en salle des machines à Sous selon les procédures du Groupe.

- Effectuer le dépannage "premier niveau" d'une machine à sous

- Participer au processus de conquête et de fidélisation de la clientèle.

- Informer et conseiller le client sur le fonctionnement des machines.

- Poste alternant travail de nuit et de journée

Profil

Votre bon Profil

Vous vous sentez à l'aise au contact des clients et vous arborez un sourire en toute circonstance? Vous êtes sûrement le talent que nous recherchons !

Formation commerciale ou vente, vous avez l'esprit client et êtes proactif.

Vos qualités : Esprit de service, très bon relationnel, autonomie, dynamisme et esprit d'équipe.

Vous avez une première expérience réussie dans le monde du service ou de la vente.

Nos "Pétillances"



Le 13ème mois et intéressement participation.

Un CSE dynamique proposant de nombreux avantages.

Une bonne mutuelle pour prendre bien soin de vous.

L'opportunité de suivre des formations (métiers, produits, d'empowerment ).

La chance de pouvoir parcourir la France et le monde au fil de vos envies.

Une session d'intégration pétillante pour rejoindre la famille Barrière avec le sourire.

Un accompagnement personnalisé pour développer votre potentiel et évoluer au sein de notre Casino et du Groupe.

Des tarifs collaborateurs pour se faire des week-ends de rêve.

Et encore on ne vous dit pas tout !



Faire vivre des moments exceptionnels à nos clients, voilà votre future raison d'être.

Barrière, 50 métiers, 1 seul état d'esprit. N'hésitez plus, rejoignez-nous !

