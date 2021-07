Nous recrutons un Hôte d'accueil (F/H) prêt à relever de nouveaux défis au sein d'une équipe dynamique au sein de notre point d'accueil physique de Sausheim.

Nous cherchons des profils ayant le sens du relationnel, une grande capacité d'écoute et d'organisation et prêts à s'investir dans leurs missions.

Vos missions :

En intégrant nos équipes :

- Vous accueillerez les sociétaires, clients et prospects de l'agence afin de gérer au mieux le flux de visites pour optimiser la qualité de la relation client.

- Vous optimiserez chaque contact par une détection de besoin qui permettra au conseiller de rebondir commercialement.

- Vous mènerez des actions commerciales de fidélisation et de développement du portefeuille de clients.



Votre sens du relationnel et votre curiosité commerciale sont de véritables atouts et sont gages de votre réussite. Vous savez établir une relation de confiance en privilégiant l'écoute : ce poste est fait pour vous !

- Vous avez une 1ère expérience commerciale probante (vente, relation client).

- Vous êtes titulaire d'une formation de niveau Bac/Bac+2 dans le domaine commercial ou vous avez un niveau similaire justifié par votre expérience professionnelle

- Votre force de conviction, vos capacités relationnelles, votre dynamisme, votre sens du service et votre disposition d'écoute active vous permettent de développer une relation client durable.

- Vous avez une excellente expression orale ainsi qu'une bonne pratique de l'outil informatique qui sont des atouts indispensables pour réussir votre mission.

