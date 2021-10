Nous recrutons pour l'un de nos clients spécialisé dans la production et vente de chocolats :

Une hôtesse d'accueil/caisse H/F

Mission :

Accueil, billeterie et encaissement boutique

Profil :

Expérience dans un poste similaire souhaitée

Anglais intermédiaire souhaité

Infos :

Horaires : 09h30-17h

Travail sur le week end pour l'instant ( peu évoluer sur un temps plein selon les conditions sanitaires futures)

Mission intérim évolutive

Démarrage dès que possible

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2771622