Rattaché.e à l'accueil du cabinet, vous assurez l'accueil téléphonique et physique ainsi que la prise de rendez-vous pour les notaires et clercs de notaire.

Pour cela, vous devez être titulaire d'une expérience de 3 ans dans le domaine et faire preuve de sérieux, adaptabilité, rigueur, ponctualité et discrétion. Vous avez également un bon sens rédactionnel puisque vous serez amené.e a rédiger différents courriers, par exemple.

Le poste nécessite une maîtrise de l'allemand orale et écrit. L'anglais est un plus.

Ce poste est à pourvoir en temps plein et de journée.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6249326