Il recherche des profils comme toi : Dynamique et accueillant !

Alors, vous souhaitez en savoir plus ? Lisez la suite.

Rattaché au responsable de caisse, votre mission consistera à :

- accueillir le client et procéder à l'encaissement.

- proposer la carte de fidélité

- vérification de votre caisse à la fin de votre service.

- nettoyage de votre poste de travail à la fin de votre service.

Pour mener à bien votre mission, vous devez maitriser le logiciel MONA et idéalement avoir une première expérience dans le domaine.

Ce poste est à pourvoir dès que possible pour une durée de 2 semaines minimum.

Ces missions vous parlent ? C'est parfait ! Pour les accomplir il faut avoir le sens du contact, être autonome et faire preuve de rigueur.

Les avantages ?

- Une équipe toujours à l'écoute

- IFM (10%) et CP (10%)

- Un CE attractif

- Aide au logement et location de voiture !

Et bien d'autres...

Postulez directement en ligne pour rejoindre l'aventure !

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.

- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2541086