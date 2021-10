- Vous êtes rigoureux(se), autonome et vous maîtrisez la relation client.

- Vous possédez Permis B + VL.

- Poste basé à St Louis.DESCRIPTION : Forte d'une expérience depuis des années dans le recrutement & l'intérim, Access Work vous accompagne à trouver le poste qui vous correspond et propulse votre carrière.

Envie de rejoindre une équipe avec de vraies valeurs humaines ? Alors n'attendez plus postulez !

- Procéder aux ouvertures et fermetures de caisse.

- Enregistrer les achats.

- Contrôler le flux client.

- Contrôler son fonds de caisse.

- Remplir les bordereaux de caisse.

- Gérer la file d'attente.

- Assurer l'entretien de son poste et de son environnement de travail.

- Contrôler les produits lors du passage en caisse.

- Informer sur les erreurs de prix si nécessaire.

- Répondre aux demandes des clients.

- Orienter les clients pour se diriger dans le magasin.

- Renseigner les clients.

- Proposer les services et avantages de l'enseigne.

- Prendre en compte les demandes et les remarques des clients et faire remonter les informations.

