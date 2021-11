Vos missions seront les suivantes :

- Gestion de la caisse : Accueil des clients, gestion de la caisse et des encaissements.

- Effectuer la mise en rayon des rayons alimentaires : Frais, Surgelés, Epicerie, Liquide, Fleg (Fruits et légumes).

- Facing, rotation des DLC, gestion des stocks, réception des livraisons.

PROFIL : Vous avez le goût du service, un excellent esprit d'équipe, tout en étant rigoureux et soucieux du détail.

Vous justifiez d'une expérience réussie en grande distribution dans la mise en rayon.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5680248