Rejoignez-nous pour travailler au sein de notre magasin Super U de Brunstatt durant vos vacances scolaires.

Notre magasin emploie près de 120 collaborateurs, notre développement passe par la qualité de nos produits et notre volonté de satisfaire nos clients exigeants.

**Fier de vos missions**

Votre présence et votre efficacité font du passage en caisse un moment plaisant pour vos clients. Grâce à vous, ils repartent avec leurs articles, avec le sourire. et avec l'envie de revenir.

Outre les opérations d'encaissement, vous garantissez l'exactitude de votre caisse en fin de journée.

Vous assurez aussi la promotion des services Carte U.

**Votre profil**

Sens de l'accueil et professionnalisme sont des principes qui vous tiennent à cœur.

Vous alliez méthode, rigueur, bonne connaissance de nos produits et fortes qualités relationnelles. Comme nous, vous êtes engagé pour un commerce local responsable et de qualité, dont vous pouvez être fier.

