Nous recherchons pour l'un de nos clients un(e) hôte(sse) de caisse, vos missions seront les suivantes:

- Accueil les clients pour le remboursement, l'échange et la souscription des cartes de fidélité

- Financement des produits du magasin

- Maîtriser le contenu technique et commercial de la carte pour répondre aux questions des clients

- Gestion de l'accueil téléphonique



Vous avez le goût du service, une grande aisance relationnelle et un excellent esprit d'équipe, tout en étant rigoureux et soucieux du détail.

Vous justifiez d'une expérience réussie en grande distribution ou en magasin d'ameublement/ de décoration ou de bricolage.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3360376