Hugh Grant, 57 ans, va se marier avec la suédoise Anna Eberstein, comme le révèle The Sun. Ensemble depuis 6 ans et parents de 3 enfants, l’acteur britannique et la productrice de télévision suédoise vont ainsi bientôt se dire oui. C’est le grand saut pour Hugh Grant qui ne sait jamais marié. Ils sont déjà les parents de trois enfants âgés de 6 et 3 ans, et quelques mois pour le dernier, né en mars dernier.