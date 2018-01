Hugh Jackman a commencé l’année avec un régime alimentaire sain et strict. Le 2 janvier, il s’affichait fièrement sur Instagram avec un jus de concombre. Malheureusement, les bonnes résolutions ont disparu. Le 5 janvier, on a pu le voir déguster une énorme pizza. Quelques jours plus tard, c’était hot dog, alcool, pizza…

