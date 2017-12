Hugh Laurie cherche le destinataire d’un colis reçu à son domicile

Hugh Laurie a reçu un colis qui ne lui appartient pas et lance un appel sur Twitter pour retrouver son destinataire. Il s’agit de cadeaux de Noël, un livre de biologie et le jeu Speak Out Kids vs Parent. L’acteur souhaite les restituer pour éviter qu’une famille se retrouve sans les cadeaux.

Doting parent/uncle/aunt – I was sent your parcel by mistake, and can't find any way of sending it back to Amazon to make sure you get it. If you can name the third item, I'll post it to you direct. pic.twitter.com/wserLQbyI9

— Hugh Laurie (@hughlaurie) 6 décembre 2017