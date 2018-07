Un touriste de 46 ans avait laissé sa femme et ses deux enfants à l’aéroport de Paphos (sud-ouest) le temps de rendre son véhicule de location mais il s’est perdu et l’embarquement était terminé quand il est arrivé à la porte de ce vol à destination de Cracovie. Lhomme est sorti de l’aérogare pour rejoindre à pied l’avion, qui roulait lentement sur le tarmac. Il a été arrêté après avoir escaladé la clôture et être entré dans le périmètre sécurisé de l’aéroport.