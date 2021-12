Nom de l’entreprise : Laboratoires B2A

Localisation du poste : Mulhouse et environs (de Saint Louis a Guebwiller en passant par

Altkirch)

Intitulé du poste à pourvoir : Préleveurs Covid, Infirmiers / Techniciens de laboratoire, Aide

laboratoire, coursier

Type de poste (CDD / Intérim / CDI ?) : CDD 3 mois, évolution possible

Profil recherché / expérience souhaitée : Diplôme IDE ou technicien labo ; sinon sans qualification

particulière, titulaire du permis B

A pourvoir immédiatement ? (Oui ou non) : OUI

Comment postuler : par mail recrutement68@b2a.fr