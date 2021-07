Profil recherché

De formation technique de niveau BAC+3 à BAC+5 ou de formation d’ingénieur, vous possédez une expérience similaire de 5 ans minimum en milieu industriel ainsi qu’une première expérience réussie en gestion de projets et en techniques d'amélioration continue : lean manufacturing, Kaizen, Kanban, 6 Sigma, etc.

La maîtrise des outils informatiques est indispensable. Des connaissances solides en anglais et/ou en allemand sont souhaitées. Vous êtes une personne ayant le goût du terrain, dynamique, organisée, rigoureuse et possédez un bon sens du relationnel.

