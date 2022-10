La rémunération est à définir selon vos expériences et la convention collective + Panier + Trajet selon barème Bâtiment.

-Installation d'éléments de sanitaire -Installation d'équipements de chauffage et climatisation - Pose de tuyauteries encastrées ou apparentes - Raccordement des appareils chauffages

Nous recrutons pour notre partenaire Spécialisé dans les travaux d'installation de sanitaire et chauffage, sur le secteur de Wittelsheim, un INSTALLATEUR SANITAIRE H/F Vos missions seront les suivantes :

Profil recherché

Pour mener à bien l'ensemble de ces missions, vous possédez une expérience de 3 années minimum récentes dans ce domaine ainsi qu'un CAP Monteur Installateur Sanitaire ou équivalent.

Le permis B est obligatoire afin de se rendre chez les clients (Haut-Rhin).

Vous êtes ambitieux, désireux de vous intégrez durablement dans une entreprise et motivé? Alors n'attendez plus et postulez directement.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-4fa6v6fha6.html