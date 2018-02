Iris Mittenaere : un livre de conseils pour les jeunes femmes

Iris Mittenaere travaille sur un livre qui devrait sortir en septembre ou octobre. Il sera publié chez l’éditeur américain HarperCollins. « Nous avons choisi un éditeur présent partout dans le monde parce qu’Iris est extrêmement populaire, notamment en Asie et en Amérique du Sud, même si ses plus grands fans sont en France », a indiqué l’agent de la miss à 20 Minutes. Dans ce livre qui reprendra les codes d’Instagram, on retrouvera des conseils de vie, de beauté et « un peu psycho » d’Iris Mittenaere. « Un peu autobiographique », il racontera l’enfance de la miss, qui y évoquera ses complexes, et fera une belle part à son parcours incroyable depuis son élection de miss France 2016. Public visé : « Les jeunes femmes entre 15 et 25 ans. ».