Jamie Dornan : sa femme refuse de voir 50 Nuances

50 nuances plus claires arrive 7 février dans le Haut-Rhin ! Jamie Dornan, alias Christian Grey, était ce jeudi sur le plateau d’Ellen Degeneres pour parler le dernier volet de la trilogie. Il a révélé une information concernant sa femme Amelia Warner, qui n’a jamais aimé son chéri dans la saga qui l’a rendu…: “Elle ne veut pas voir les films. Elle me soutient moi et mon travail, mais moi-même je ne serais pas capable de m’asseoir à côté d’elle pour regarder ces films”…”Elle ne compte pas voir 50 nuances plus claires non plus… et je ne vais pas lui acheter un ticket.”