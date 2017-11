Janet Jackson : son nez risque l’effondrement

Janet Jackson avait avoué en 2006 au magazine Extra : « Lorsque j’avais 16 ans, j’ai refait mon nez. Oui, je l’ai fait. Est-ce que je referai [de la chirurgie esthétique] ? Je ne sais pas. J’ai vu trop de femmes tirées et ce n’est pas très joli ». Problème, l’évolution du nez de Janet semble de moins en moins naturelle.

Interrogé par le New York Post, le Dr. Matthew Schulman, chirurgien esthétique pratiquant à New-York, s’inquiète sérieusement pour la santé de Janet Jackson. « Il semblerait qu’il y ait un important effondrement nasal et une importante rétractation des narines, analyse-t-il. Cela peut être le résultat de plusieurs interventions chirurgicales antérieures qui ont causé une blessure au support cartilagineux sous-jacent du nez ».