Selon le site TMZ, plusieurs personnes se seraient introduites dans le domicile de Jason Derulo et auraient pour 300 000 dollars de bijoux et d’argent liquide. La police soupçonne l’entourage de Jason Derulo. Les voleurs se seraient concentrés sur un seul endroit du domicile, une chambre et devaient être au courant de l’endroit où Jason Derulo sa petite fortune.