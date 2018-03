Jay-Z et P.Diddy lancent une application

Cette application va promouvoir l’excellence de la population Noire Américaine. Le but est de mettre en lumière les talents et les initiatives du peuple afro-américain. C’est un projet qui tient à cœur à P.Diddy depuis un moment déjà. Jay-Z a décidé d’aider le rappeur pour mettre à disposition des gros moyens pour développer cette application. Cette application fait de la pub gratuitement à ces commerces auprès de la population Noire. Le but est de créer une communauté économique entre les Noirs d’Amérique.