Blue Ivy, la fille de Beyonce et Jay-z fêtait ses 6 ans ce dimanche. Son papa lui a fait un cadeau original, un dessin animé dont elle est l’héroïne. On peut voir Blue Ivy arriver sur scène pour un concours de talent, tutu rose et pointes aux pieds. Ses parents sont dans le public et même les jumeaux Rumi et Sir dans leur couffin.

Blue Ivy se met à rapper et toute le monde est sous le charme! Le clip s’appelle Blue’s freestyle, à retrouver sur la plateforme musicale de Jay-Z, Tidal.