Jean Dujardin, ambassadeur du Club 13 à Paris

Le Club 13 du cinéaste Claude Lelouch est né en 1968, un espace très select dans le huitième arrondissement de Paris. Il comporte des salles de projections privées, mais aussi un bar et un restaurant qui ont accueilli les plus grandes stars. Le Club 13 a été entièrement transformé et réouvre ses portes ce soir. Il proposera un karaoké dédié à la chanson française et accueillera les clients dans un restaurant rénové par la star de la décoration d’intérieur et femme du chanteur Marc Lavoine, Sarah Lavoine. Pour faire connaître la nouvelle version du Club 13, Claude Lelouch a choisi treize ambassadeurs, dont Jean Dujardin.