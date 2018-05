A la mairie de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, Jean Dujardin et la patineuse française Nathalie Péchalat se sont dit « oui ». L’acteur a diffusé une photo de leur premier baiser en tant que jeunes mariés sur Instagram. Selon Purepeople, quelques stars figuraient parmi les invités : Clovis Cornillac, Claude Lelouch, Antoine Duléry et Elsa Zylberstein.

En couple depuis quatre ans, Jean Dujardin et Nathalie Péchalat sont parents d’une petite Jeanne.