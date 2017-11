Jean Dujardin sera bientôt la star d’une série policière diffusée sur ABC et qui sera dirigée par Luc Besson. The French Detective, suivra les enquêtes menées par Jean Dujardin, alias Luc Moncrief, un policier parisien venu s’installer et travailler à New York. Un exil américain qui lui permet de fuir son passé, forcément compliqué, pour tenter de prendre un nouveau départ.