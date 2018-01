Jeff Panacloc annule plusieurs représentations à cause d’une rhinopharyngite et une trachéite. L’artiste s’est vu contraint d’annuler deux dates. Pour pouvoir espérer remonter sur scène ce soir, il a interdiction de “parler pendant au moins deux jours”. Vous pourrez voir le spectacle de Jeff Panacloc à l’AXONE – MONTBELIARD, samedi 27 Octobre 2018 à 20H00 et au ZENITH – STRASBOURG, samedi 09 Mars 2019 à 20H00.