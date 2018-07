Jenifer : des infos sur ses tournées

On en avait parlé sur FLOR FM, Jenifer prépare deux tournées. La chanteuse a dévoilé une vidéo sur ses réseaux sociaux. On la en train de chanter en studio ! “J’ai hâte de vous retrouver sur scène avec mes musiciennes pour revisiter mes anciens titres et vous présenter enfin mon nouvel album”, dit Jenifer

La première tournée “proche et intime”, passera par le PMC de Strasbourg le 19 mars 2019. L’autre tournée “flamboyante et électrique” passera dans des Zéniths.