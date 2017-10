Jenifer, héroïne pour une fiction de TF1

TF1 vient d’annoncer que Jenifer sera l’héroïne de la prochaine fiction du groupe et aura le premier rôle. Elle incarnera le personnage de Sarah, une femme solitaire, qui découvre un jour un petit garçon, Léo, caché dans le coffre de sa voiture. Elle va alors protéger l’enfant, dont le père est mort dans une fusillade. « La femme et l’enfant se retrouvent embarqués dans une course poursuite pour sauver leurs vies. Une relation quasi filiale, forte et bouleversante, va naître entre eux », annonce TF1. Le tournage a commencé en Provence-Alpes-Côte d’Azur et se terminera le 27 novembre.