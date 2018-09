Dans 3 mois, retour de The Voïce sur TF1. Florent Pagny et Zazie étaient respectivement payés 800 000 et 500 000 euros, leurs successeurs, Julien Clerc et Soprano empocheraient 350 000 euros pour cette saison de The Voice. Mika reste le mieux payé avec un million d’euros – soit 100 000 euros de plus que la saison précédente. Jenifer empochera un chèque de 600 000 euros, soit 100 000 euros de plus qu’à son départ.