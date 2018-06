Jennifer Aniston, demoiselle d’honneur de Courteney Cox ?

Courteney Cox devrait épouser le musicien de Snow Patrol,Johnny McDaid et Jennifer Aniston devrait la demoiselle d’honneur…« Courteney et Jennifer sont comme les cinq doigts de la main et elles sont encore plus proches ces derniers mois. Courteney n’imagine pas se rendre à l’autel sans Jennifer à ses côtés. Elles ont une amitié très forte », a confié une source au Daily Mirror. Courteney Cox avait été la demoiselle d’honneur de Jennifer Aniston lors de son mariage avec Justin Theroux. Le Daily Mirror annonce qu’il y aura deux cérémonies, l’une à Derry en Irlande du Nord, d’où le musicien est originaire, et l’autre à Malibu, en Californie. Courteney Cox aurait commandé quatre tenues de mariage !