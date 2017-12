C’est ce qu’a révélé une source proche du couple. « Tous les enfants veulent que Jennifer et Alex se marient, »…« Il y a vraiment des discussions à propos du fait de se marier, mais Jennifer est très vieux jeu et elle va attendre l’anneau de fiançailles avant de parler publiquement de mariage. » Les tourtereaux pourraient se fiancer entre Noël et Nouvel An.