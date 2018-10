Jennifer Lopez sera dans la série Blood Ties et va par la même occasion la produire. L’histoire raconte celle d’un détective, Steve Horvath, injustement condamné et qui se sert de son expérience derrière les barreaux pour aborder les criminels sous un nouvel angle. Le policier doit également se réadapter à la vie en dehors de la prison et trouver celui qui lui a tendu un piège. Cette série devrait être dans la veine de NYPD Blue.