Jennifer Lopez, fait un énorme don pour les victimes de l’ouragan à Porto Rico

Après le passage de la tempête Maria qui a ravagé Porto Rico, Jennifer Lopez a décidé d’aider les rescapés, sachant qu’elle est sans nouvelles de ses proches qui vivent à Porto Rico : “La dévastation est au-delà du croyable. Mes cousins et moi n’avons toujours pas de nouvelles de nos proches. Ce qui compte le plus dans mon esprit et dans celui de plein d’autres, c’est d’essayer de trouver la meilleure manière d’aider. Notre île de Porto Rico a été frappée par deux des ouragans les plus dévastateurs que nous ayons jamais vus, Irma et Maria. Aujourd’hui, Porto Rico a besoin de notre aide. Je vous encourage à soutenir et faire un don auprès de UnitedforPuertoRico.com, lancé par la Première dame de Porto Rico, Beatriz Rosselló. Ensemble, nous pouvons aider à la reconstruction de notre île et des Caraïbes”.

Jennifer Lopez a annoncé qu’elle allait faire don d’un million de dollars aux victimes de l’ouragan Maria : “Les habitants de Porto Rico sont des citoyens américains et ils ont aujourd’hui besoin de notre aide. L’ouragan Maria a dévasté notre île. C’est l’ouragan le plus fort qui ait touché Porto Rico en 90 ans. Et les conséquences sont désastreuses”. La somme sera reversé à des organisations caritatives.