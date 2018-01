La chanteuse et actrice américaine Jennifer Lopez apparaîtra prochainement en guest dans la série culte “Will & Grace”. Elle y tiendra… deux rôles !

J-Lo incarnera son propre rôle, mais également celui du Détective Harlee Santos, son personnage de la série Shades of Blue : une flic entre deux feux.

Relancée au mois de septembre dernier, Will & Grace est devenue la comédie la plus vue sur NBC en douze ans.