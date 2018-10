Jennifer Lopez a publié une photo d’elle en bikini échancré jaune, chaînes en or autour du cou. Il s’agirait d’un petit avant-goût du clip de son nouveau titre “Te Guste”, en featuring avec le rappeur portoricain Bad Bunny. Quelques jours plus tôt, elle avait déjà publié une courte vidéo du tournage dans laquelle on peut entendre un extrait de la chanson. A 49 ans, Jennifer Lopez a un corps magnifique !